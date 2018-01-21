«Слухи соцсетей»: в России ответили на обвинения США в адрес Дамаска о применении химического оружия

США в который раз пытаются обвинить сирийские власти в применении химического оружия, однако все заявления Вашингтона строятся лишь на слухах и показаниях боевиков. Об этом в субботу заявили в Минобороны России. В ведомстве напомнили, что все отравляющие вещества были вывезены из Сирии и уничтожены ещё в 2014 году. И американские специалисты в этом процессе активно участвовали. При этом Вашингтон под надуманным предлогом приостановил уничтожение собственного химоружия. Таким образом он сохранил в своём распоряжении около 10% запрещённого арсенала, уточнили в российском министерстве. Как Соединённые Штаты продолжают манипулировать сирийским «химическим досье» — в материале RT.

Минобороны России в субботу раскритиковало Госдепартамент США за нападки на сирийские власти, которые якобы продолжают использовать химическое оружие против своих оппонентов на поле боя. В ведомстве отметили, что при этом все обвинения американской стороны строятся на слухах и домыслах.

«Все продолжающиеся попытки США обвинить сирийские власти в использовании отравляющих веществ в ходе боевых действий против так называемой оппозиции, опираются исключительно на слухи соцсетей, свидетельства боевиков и ни разу не были подтверждены фактами», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон примет 23 января участие в мероприятии против «безнаказанного использования химического оружия», которое состоится в Париже.

«Цель — усилить давление на тех, кто ответственен за использование химического оружия. Общий посыл такой: привлечь тех, кто применяет химоружие, к ответственности. Это очень большой приоритет для президента и госсекретаря, особенно сейчас, когда Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим Асада, который продолжает использовать химоружие», — цитируют РИА Новости чиновника.

Уничтожали вместе

В ответ на это в Минобороны напомнили, что всё химическое оружие было вывезено из Сирии ещё в 2014 году. При этом процесс контролировала не только Россия, но и международные наблюдатели.

«Процесс изъятия, вывоза и транспортировки более 1200 тонн отравляющих веществ проходил не только под полным контролем ООН, но и с непосредственным участием американских специалистов на всех его этапах», — отмечается в заявлении.

Так, ликвидация части оружия и боеприпасов даже проходила на территории Соединённых Штатов.

«В январе 2016 года, после утилизации последних 75 цилиндров фтороводорода на территории США американской компанией Veolia, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально подтвердила полное уничтожение химического оружия Сирии», — подчёркивается в пресс-релизе.

В связи с этим, добавили в военном ведомстве, крайне сомнительно выглядят попытки США сохранить дистанционное расследование случая с химоружием в Хан-Шейхуне, который имел место 4 апреля 2017 года. Тогда сирийская оппозиция сообщила о 80 жертвах атаки, которую якобы устроил официальный Дамаск.

«Выводы (расследования. — RT) сделаны на основе данных соцсетей, взаимопротиворечащих «свидетельствах» из сомнительных источников и нарушающих элементарные законы физики. При этом администрация США зачастую попросту игнорирует объективные факты применения террористами в ходе боевых действий против сирийской правительственной армии и мирного населения боевых отравляющих веществ», — указали в Минобороны.

Поверхностные данные

Отметим, что для установления ответственных за совершение химических атак в Сирии в августе 2015 года был создан Совместный механизм расследования Организации по запрещению химического оружия и ООН (СМР ОЗХО-ООН). За время своего существования СМР представил семь докладов, в которых ответственность за четыре инцидента с применением химического оружия возлагались на правительство Сирии.

Итоговый доклад СМР по инциденту в Хан-Шейхуне был представлен Совбезу ООН 26 октября. Его доказательную базу составили данные 12 государств, включая Сирию. Однако основными источниками стали фото-, аудио- и видеоматериалы, а также 639 документов, полученных в том числе от неправительственных организаций. При этом эксперты сам Хан-Шейхун не посещали. Они лишь опросили свидетелей и провели химический анализ веществ, которые им передали третьи лица.

В России поверхностные оценки отчёта были названы выводами, основанными на дилетантской методологии.

«Все силы (были брошены. — RT) на «обоснование» той версии событий, которую ещё до начала расследования озвучили в Вашингтоне и других западных столицах в качестве «единственно возможной», а именно версии о якобы нанесении сирийскими ВВС авиаудара с применением химического боеприпаса. Под этот вывод и подгонялись собранные механизмом факты. Все остальные возможные сценарии в докладе СМР обозначены чисто формально и фактически проигнорированы, включая версию о постановочном характере химинцидента в Хан-Шейхуне», — говорилось в комментарии МИД.

Со своим оружием не разобрались

Помимо этого в ведомстве отметили, что Вашингтону под различными предлогами удалось сохранить около 10% своих запасов отравляющих веществ.

«США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили «за отсутствием финансирования» выполнение своих обязательств, сохраняя в боеготовом состоянии около 10 процентов своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов», — заявили в министерстве.

В то время как Россия, подчеркнули в МО согласно Конвенции о запрещении химоружия досрочно уничтожила весь свой арсенал.

«Поэтому прежде чем выдвигать голословные обвинения в адрес России, а, тем более, осуждать кого-то на международных форумах, американским партнёрам следует самим быть, а не казаться примером для всего мирового сообщества по ответственному отношению к выполнению требований Конвенции о запрещении химоружия», — заключили в Минобороны.