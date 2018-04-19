«Жёстко, как никто другой»: Трамп рассказал о своём отношении к России

Дональд Трамп заявил, что занимает очень жёсткую позицию в отношении России. Президент Соединённых Штатов рассказал о «схватке» между российскими и американскими военными в Сирии, в результате которой «погибло много людей». Однако в Пентагоне отмечали, что данных о столкновении между военнослужащими РФ и США у ведомства нет. При этом после заявлений о жёсткой позиции глава Белого дома подчеркнул, что с Россией, как и с другими странами, следует поддерживать хорошие отношения. Чем может объясняться риторика Трампа, разбирался RT.

Дональд Трамп заявил, что он суров и жёсток по отношению к России. С таким утверждением президент США выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Нет никого, кто был бы более жёстким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп. Попутно с усилением армии, с добычей огромных объёмов нефти мы вкладываем дополнительные миллиарды и миллиарды в НАТО», — сказал глава Белого дома.

При этом в подтверждение своей жёсткой позиции он привёл события, которые произошли в Сирии в феврале нынешнего года.

«У нас недавно, месяц назад, была весьма жестокая схватка в Сирии между нашими войсками и российскими. Это очень печально. Многие люди погибли в этом сражении. Так что нет никого жёстче, чем я… И Россия вам скажет, что нет никого суровее, чем Дональд Трамп», — резюмировал глава Соединённых Штатов.

При этом американский лидер сослался на неподтверждённые данные и неверно указал время, когда произошла предполагаемая схватка.

Однако сразу после этого заявления Трамп не упустил возможности отметить, что более дружественные отношения с Россией, а также с Китаем и Японией были бы предпочтительнее.

«Просто запомните: если мы поладим с другими странами, это хорошо, а не плохо», — подчеркнул президент.

Американские интерпретации

Как отмечают эксперты, президент США в стремлении доказать свою «жёсткость» неосторожно обращается с фактами. И «столкновение» в Сирии, которое якобы привело к большому количеству погибших, тому пример.

Ведь даже официальные лица в Минобороны США подчёркивали, что не знают о каких-либо потерях со стороны России в результате инцидента, который произошёл 7 февраля в САР между силами коалиции и проправительственными группировками. Также в Пентагоне не стали подтверждать сообщения западных СМИ, что в конфликте были задействованы «российские наёмники».

«Мне не поступало информации о том, что некие русские (не относящиеся к военнослужащим РФ, а наёмники) были среди погибших. Я не могу дать вам никакой информации об этом, мы не получали такого сообщения от Центрального командования или Пентагона», — говорил 14 февраля министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис.

«Классической дезинформацией» появившиеся слухи называла и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, если в Сирии и находятся граждане РФ, они не имеют отношения к контингенту вооружённых сил.

«Учитывая, что речь идёт о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ (об этом уже говорилось), есть и раненые — их несколько десятков», — уточнили в департаменте МИД.

В Кремле же в ответ на эти сообщения заявили, что располагают данными только о военнослужащих, находящихся в Сирии с ведома Минобороны и президента.

Ястребиная политика

Однако о «столкновении» сил США с россиянами в Сирии говорит не только Дональд Трамп, но и его окружение. В частности, на слушаниях в конгрессе кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео также вспомнил предполагаемый инцидент в арабской республике.

«В Сирии пару недель назад русские встретились с равным противником», — заявил он, уточнив, что в результате «несколько сотен россиян» погибли.

Таким образом Помпео прокомментировал вопрос одного из сенаторов по поводу жёсткости проводимого президентом США курса по отношению к России.

11 апреля американский лидер написал в своём Twitter, что Россия «может приготовиться» к возможному удару США по Сирии. Трамп анонсировал, что американские ракеты «новые, классные и умные». Но 19 апреля СМИ со ссылкой на источник в сирийской армии сообщили, что после удара Соединённых Штатов и их союзников по Сирии две из выпущенных «умных» ракет не разорвались.

«Две крылатые ракеты, не разорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера (17 апреля. — RT) были переданы российским военным», — цитирует ТАСС слова источника в сирийском военном ведомстве.

В Минобороны России пока данную информацию не комментируют.

На этом фоне эксперты считают, что Дональд Трамп пытается всячески подчеркнуть свою значимость и продемонстрировать успехи США, достигнутые под его руководством.

«Трампу и его окружению нужны очередные победы, но их нет. Соединённым Штатам необходимо сохранить лицо, им необходимы какие-то достижения, чтобы выглядеть в мире не просто мировым жандармом, а гипердержавой. Но на деле этого не получается сделать. Поэтому такие заявления существуют только благодаря отсутствию доказательств», — пояснил RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Но Трампу нужно продемонстрировать имидж, который на протяжении многих лет формируется Голливудом, — что Вашингтон такой Рэмбо», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, он отметил, что громкие высказывания являются ещё и инструментом внутриполитической борьбы, которая не прекращается даже после избрания Трампа главой государства.

Атака на позиции

Примечательно, что историю с «русскими наёмниками» использовал и Госдепартамент. По словам помощника госсекретаря Уэсса Митчелла, россияне якобы напали на американские позиции в Сирии.

«Провалившаяся атака российских наёмников на американские силы недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — заявил Митчелл.

Однако он не уточнил период, в который произошло «нападение». Вместо этого дипломат обвинил Москву в срыве переговорного процесса в Женеве и нежелании сотрудничать с Вашингтоном.