Трамп: никто не относится так жёстко к России, как я

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не занимает более жёсткую позицию в отношении России, чем он. Такое мнение американский лидер выразил во время пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ. При этом Трамп отметил, что США хорошо было бы наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами.

«Нет никого, кто был бы более жёстким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — отметил он.

Трамп также подчеркнул, что налаживание Соединёнными Штатами хороших отношений с Россией и Китаем стало бы позитивным развитием событий.

«Если мы сможем поладить с Китаем, и если мы сможем поладить с Россией, и если мы сможем поладить с Японией и другими странами — это хорошо, а не плохо. Просто помните об этом», — подчеркнул американский лидер.

Ранее в Госдепе объяснили стратегию США по отношению к России.

Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с Nation News прокомментировал отношения между двумя странами.