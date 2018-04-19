Трамп: никто не относится так жёстко к России, как я
- Reuters
«Нет никого, кто был бы более жёстким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — отметил он.
Трамп также подчеркнул, что налаживание Соединёнными Штатами хороших отношений с Россией и Китаем стало бы позитивным развитием событий.
«Если мы сможем поладить с Китаем, и если мы сможем поладить с Россией, и если мы сможем поладить с Японией и другими странами — это хорошо, а не плохо. Просто помните об этом», — подчеркнул американский лидер.
.@POTUS: "There has been nobody tougher on Russia than President @realDonaldTrump." pic.twitter.com/efOtkD72bR— Fox News (@FoxNews) 18 апреля 2018 г.
Ранее в Госдепе объяснили стратегию США по отношению к России.
Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с Nation News прокомментировал отношения между двумя странами.