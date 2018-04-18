В Госдепе объяснили стратегию США по отношению к России

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Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в палате представителей конгресса США заявил, что стратегия Вашингтона в отношении Москвы заключается в давлении до тех пор, пока она не пойдёт на диалог.

«Стратегия (состоит. — RT) в усилении давления и в том, чтобы указать на дверь к диалогу. В конце концов, на российские власти ложится ответственность за то, будут они использовать эти возможности к диалогу или нет. Они не используют эти возможности, поэтому мы продолжим делать так, чтобы (Россия. — RT) платила цену, пока они не начнут (использовать возможности для диалога. — RT)», — заявил Митчелл.

15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли сказала, что Вашингтон намерен ввести новые ограничения против России 16 апреля.

Позднее СМИ сообщили, что американский лидер решил приостановить введение новых санкций.

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