США объявят новые санкции в отношении России в понедельник
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Об этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила в интервью Fox News.
Хейли сообщила, что США продолжат санкционную политику в отношении Москвы и что о новых ограничениях будет объявлено в понедельник.
Ранее Хейли заявила, что отношения между США и Россией в настоящее время «очень сложные».
Газета «Коммерсантъ» 15 апреля писала, что посол США в Москве Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти Соединённых Штатов готовят новые санкции в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада.