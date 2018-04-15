США объявят новые санкции в отношении России в понедельник

США объявят о новых санкциях в отношении России в понедельник.

Об этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила в интервью Fox News.

Хейли сообщила, что США продолжат санкционную политику в отношении Москвы и что о новых ограничениях будет объявлено в понедельник.

Ранее Хейли заявила, что отношения между США и Россией в настоящее время «очень сложные».

Газета «Коммерсантъ» 15 апреля писала, что посол США в Москве Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти Соединённых Штатов готовят новые санкции в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада.