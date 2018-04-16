СМИ: Трамп распорядился отложить введение новых антироссийских санкций
- Reuters
«Трамп пообщался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что у него ещё нет уверенности по вопросу их введения», — пишет издание.
15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила в интервью Fox News, что США объявят о новых санкциях в отношении России в понедельник.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против России «международным экономическим рейдерством».