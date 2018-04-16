СМИ: Трамп распорядился отложить введение новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп после консультации с советниками принял решение приостановить введение новых санкций в отношении России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

«Трамп пообщался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что у него ещё нет уверенности по вопросу их введения», — пишет издание.

15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила в интервью Fox News, что США объявят о новых санкциях в отношении России в понедельник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против России «международным экономическим рейдерством».