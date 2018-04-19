СМИ: Германия намерена попросить США освободить её от участия в санкциях против России
По данным издания, министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе намерен попросить власти США вывести немецкие компании из-под действия антироссийских санкций.
Кроме того, отмечается, что вопрос антироссийских санкций намерена поднять и канцлер Германии Ангела Меркель, которая должна встретиться с Трампом в конце апреля.
Ранее Трамп заявил, что США намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтёт, что Москва этого действительно заслужила.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал возможность введения США новых санкций против России.