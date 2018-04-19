СМИ: Германия намерена попросить США освободить её от участия в санкциях против России

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Руководство Германии планирует в ближайшее время обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе намерен попросить власти США вывести немецкие компании из-под действия антироссийских санкций.

Кроме того, отмечается, что вопрос антироссийских санкций намерена поднять и канцлер Германии Ангела Меркель, которая должна встретиться с Трампом в конце апреля. 

Ранее Трамп заявил, что США намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтёт, что Москва этого действительно заслужила.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал возможность введения США новых санкций против России.

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