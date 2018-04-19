Трамп рассказал, когда США введут новые санкции против России

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США намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтёт, что Москва этого действительно заслужила. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Мы введём санкции, как только они (Россия. — RT) действительно этого заслужат», — цитирует Трампа The Washington Post.

15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли сказала, что Вашингтон намерен ввести новые ограничения против России 16 апреля.

Позднее СМИ сообщили, что Трамп решил приостановить введение новых санкций.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал возможность введения США новых санкций против России.

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