Порошенко и Мэй обсудили противостояние «агрессивной политике Кремля»
«Лидеры двух стран уделили внимание мобилизации международного сообщества в противостоянии агрессивной политике Кремля в контексте подготовки к саммиту «Большой семёрки», который состоится 8—9 июня в Канаде», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Отмечается, что стороны обсудили вопрос усиления санкций против России, в частности из-за строительства Крымского моста.
Также сообщается, что Мэй и Порошенко поддержали выводы международного следствия, которое занимается расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине.
В апреле Мэй поблагодарила Порошенко за высылку российских дипломатов с Украины.