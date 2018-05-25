Порошенко и Мэй обсудили противостояние «агрессивной политике Кремля»

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре обсудили вопрос противостояния «агрессивной политике» России.

«Лидеры двух стран уделили внимание мобилизации международного сообщества в противостоянии агрессивной политике Кремля в контексте подготовки к саммиту «Большой семёрки», который состоится 8—9 июня в Канаде», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили вопрос усиления санкций против России, в частности из-за строительства Крымского моста.

Также сообщается, что Мэй и Порошенко поддержали выводы международного следствия, которое занимается расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине.

В апреле Мэй поблагодарила Порошенко за высылку российских дипломатов с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить