Порошенко и Мэй обсудили противостояние «агрессивной политике Кремля»

Президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре обсудили вопрос противостояния «агрессивной политике» России.

«Лидеры двух стран уделили внимание мобилизации международного сообщества в противостоянии агрессивной политике Кремля в контексте подготовки к саммиту «Большой семёрки», который состоится 8—9 июня в Канаде», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили вопрос усиления санкций против России, в частности из-за строительства Крымского моста.

Также сообщается, что Мэй и Порошенко поддержали выводы международного следствия, которое занимается расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине.

В апреле Мэй поблагодарила Порошенко за высылку российских дипломатов с Украины.