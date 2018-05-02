Украина ввела новые санкции против России

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Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России. Об этом заявили в пресс-службе СНБО.

Отмечается, что, в частности, санкции синхронизированы со списком Министерства финансов США, который был опубликован 6 апреля.

«Санкции вводятся по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц», — говорится в сообщении.

Санкции введены в том числе в отношении депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а также лиц, которые якобы причастны «к информационной и киберагрессии» против украинской стороны.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко анонсировал новые санкции в отношении России из-за «дела Скрипаля» и проведения президентских выборов в Крыму. 

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