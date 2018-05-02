Украина введёт санкции против России из-за дела Скрипаля и выборов в Крыму

Короткая ссылка
Украина введёт санкции в отношении России из-за дела об отравлении в британском Солсбери и проведения в Крыму президентских выборов.
Украина введёт санкции против России из-за дела Скрипаля и выборов в Крыму
  • Reuters

Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся с координацией санкций США против граждан и юридических лиц России», — сказал президент.

По его словам, введение санкций связано «с использованием химического оружия в центре Европы, в Великобритании» и с выборами президента России на территории Крыма.

9 апреля Порошенко рассказал, что украинская сторона введёт санкции против российских граждан, попавших в санкционный список США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных