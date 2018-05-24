МИД назвал произволом решение Киева ввести санкции против МИА «Россия сегодня»

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МИД России возмущён решением Киева включить в санкционный список МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой.
МИД назвал произволом решение Киева ввести санкции против МИА «Россия сегодня»
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Она напомнила, что указом украинского лидера Петра Порошенко вводится блокировка «активов указанных агентств», а провайдерам на Украине предписано ограничить доступ к сайтам ряда СМИ.

«Расцениваем это как очередной акт политической цензуры, направленный на дальнейшую зачистку информационного пространства страны, и попытку киевского режима силовыми методами лишить население возможности получать непредвзятую и объективную информацию о происходящих в стране событиях», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона требует от  международных организаций отреагировать на действия украинских властей.

«Настаиваем на незамедлительной и жёсткой реакции со стороны профильных международных организаций, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, на продолжающийся вопиющий произвол официального Киева в отношении российских средств массовой информации», — заключила она.

24 мая стало известно, что МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина внесены Киевом в санкционный список.

Подробнее — в материале RT.

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