«Шоу без антракта»: что стоит за заявлениями на Украине о «разоблачении агента российских спецслужб»

Служба безопасности Украины анонсировала брифинг, на котором планирует заявить о «разоблачении агента российских спецслужб». В СБУ уточнили, что он намечен на 22 октября. Подробностей Киев не раскрывает. Между тем в России усомнились, что украинской стороне на самом деле есть что сообщить прессе. В Госдуме полагают, что Киев готовит очередную провокацию. Таким образом, отмечают в российском парламенте, Украина старается подражать британским спецслужбам в их стремлении переложить вину за внутренние инциденты на неких тайных агентов Москвы. При этом сами украинцы уже не реагируют на такие заявления властей, отмечают эксперты. «Шоу с разоблачениями России» устраивают в стране тем чаще, чем ближе президентские выборы, подчёркивают политологи.

СБ Украины 22 октября проведёт брифинг, на котором планирует объявить о «разоблачении агента российских спецслужб». Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В понедельник, 22 октября, в 11:30 в пресс-центре СБУ состоится брифинг руководства СБ Украины относительно разоблачения агента российских спецслужб», — говорится в анонсе. При этом других деталей предстоящего брифинга пресс-служба не назвала.

Между тем в России сомневаются, что пришедшим на этот брифинг журналистам сообщат что-либо действительно стоящее внимания. Так, по мнению зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Володацкого, Киев системно нагнетает обстановку, утверждая, что Украина борется с таким мощным «врагом», как Россия.

«Порошенко, все его подопечные — начиная с Порубия и заканчивая СБУ — постоянно нагнетают обстановку для того, чтобы показать США и Европе, что бедная Украина одна борется с таким мощным врагом, как Россия. И естественно, все эти действия носят провокационный характер», — заметил депутат.

Комментируя заявление СБУ, Володацкий отметил, что подобные «разоблачения» и брифинги, им посвящённые, — это «поддакивание» британским спецслужбам.

«Это очередное стремление уподобиться британским спецслужбам, постоянно ищущим след российских разведчиков и нелегалов, которые якобы не дают спокойно жить обществу», — добавил он.

«Регулярные шоу с разоблачением»

Киев пытается вторить Западу в его постоянном стремлении кого-то разоблачить, хотя такие заявления уже не становятся никакой сенсацией и не вызывают интереса ни у мировой, ни у российской общественности. Такое мнение в беседе с RT выразил политолог и эксперт в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук.

«Киев стремится поддержать Запад, который тоже кого-то регулярно в этой сфере «разоблачает», и набросать уже своих дров, кривых в основном, в этот костёр. Спецслужбы Украины при этом прекрасно понимают, что интерес к такого рода «разоблачениям» у наблюдателей уже достаточно невысокий», — сказал Трофимчук.

Поэтому, считает эксперт, в СБУ вынуждены «повышать статус подозреваемых, задержанных и разоблачённых».

«И в данном случае это якобы, судя по утечке информации, помощник премьер-министра Украины (Станислав Ежов. — RT). По логике вещей следующим подозреваемым СБУ должен быть уже сам премьер-министр, а после него уже и президент Украины, иначе интереса среди мировой общественности просто не возбудить», — добавил политолог.

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Сами украинцы уже давно перестали реагировать на подобные заявления, убеждён политолог Александр Дудчак.

«Это очередное шоу без антракта. Такие шоу с разоблачениями и воскрешениями регулярны. У них, наверное, большая массовка сейчас в связи с кризисом. Многие актёры могут подрабатывать: журналист Бабченко, например, может ещё раз воскреснуть. Жаль только, что они не делают анонс с актёрами и режиссёрами. Могли бы не просто анонсировать, но ещё и какой-то ролик запустить, чтобы люди знали, к чему себя готовить», — поделился мнением Дудчак.

Накрутка рейтинга и смещение акцентов

Вместе с тем эксперты убеждены, что подобные заявления не случайно делаются в преддверии президентских выборов на Украине, когда Киеву необходимо отвлечь население от негативных событий, происходящих в стране, — в частности это касается повышения цен на газ.

«Предстоящие выборы на Украине способствуют тому, что подобного рода сенсации появляются кучно, в массовом порядке каждый день. Поэтому ситуацию, естественно, все, кто относится к украинской власти, будут подогревать так, как могут. Притом эти спецоповещения — варианты отвлечения внимания населения от того, что действительно интересует в первую очередь граждан Украины», — уверен Трофимчук.

Петру Порошенко в преддверии президентских выборов необходимо «накручивать рейтинг», согласен доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Петру Алексеевичу нужно как-то объяснять населению, почему коней на переправе нельзя менять и почему нельзя голосовать условно, как он говорит, за пропутинскую Тимошенко. Он, естественно, показывает, что есть внешняя угроза, поэтому нужно консолидироваться вокруг президента», — отметил Мирзаян.

«Но есть ещё один важный момент. Вчера кабмин принял решение о повышении цен на газ более чем на 20%. На Украине уже идёт протестная волна по этому поводу, потому что людей это коснётся очень серьёзно. И Порошенко нужна какая-то история, которая позволит ему переместить акцент в повестке на более скандальное дело. Именно поэтому сейчас раскрывается очередной «русский агент», будет раскручиваться эта история, чтобы люди говорили об этом, а не о том, как они через месяц будут платить за газ», — добавил эксперт.