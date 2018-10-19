Правительство Украины утвердило повышение цен на газ с 1 ноября
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на заявление Гройсмана.
«Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры с того, чтобы выровнять цены на 60%, повысить от действующей цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход. И цены на газ с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%, а не на 60%», — отметил он.
Ранее сообщалось, что правительство Украины отложило повышение цен на газ до 27 октября.
В середине сентября стало известно, что Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.