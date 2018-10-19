Правительство Украины утвердило повышение цен на газ с 1 ноября

Цены на газ на Украине повысят с начала ноября на 23,5%, заявил на заседании кабинета министров украинский премьер Владимир Гройсман.

Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на заявление Гройсмана.

«Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры с того, чтобы выровнять цены на 60%, повысить от действующей цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход. И цены на газ с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%, а не на 60%», — отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство Украины отложило повышение цен на газ до 27 октября.

В середине сентября стало известно, что Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.