Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цены на газ для населения Украины

Украинские власти договорились с Международным валютным фондом (МВФ) о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

«Принципиальная договорённость относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года — есть», — уточнил он.

Ранее экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинские власти убедить МВФ в том, что повышение стоимости газа в стране недопустимо.

Также депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что Украина «имеет колоссальные запасы газа».

Бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник в беседе с НСН отреагировал на слова Таруты.