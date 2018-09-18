Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цены на газ для населения Украины

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Украинские власти договорились с Международным валютным фондом (МВФ) о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.
Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цены на газ для населения Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

«Принципиальная договорённость относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года — есть», — уточнил он.

Ранее экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинские власти убедить МВФ в том, что повышение стоимости газа в стране недопустимо.

Также депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что Украина «имеет колоссальные запасы газа». 

Бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник в беседе с НСН  отреагировал на слова Таруты.

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