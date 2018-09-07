Тимошенко призвала власти Украины не допустить повышения стоимости газа

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинские власти убедить Международный валютный фонд (МВФ) в том, что повышение стоимости газа в стране недопустимо.

«Судя по последним заявлениям премьер-министра, украинцам надо готовиться к очередному существенному повышению цены на газ. Сегодня в Верховной раде Гройсман сказал, что ни в чём не виноват, а повышение цены на газ на Украине — это условие МВФ. Президент при этом красноречиво молчит. Любое повышение цены на газ окончательно убьёт и бюджет страны, и бюджеты семей», — сообщила Тимошенко на своей странице в Facebook.

По её словам, в случае повышения стоимости миллионы украинцев просто не смогут платить за газ.

Она отмечает, что государственный бюджет не выдержит дополнительной нагрузки: на этот год заложено 71 млрд гривен на субсидии, а к концу года даже при действующих тарифах понадобится ещё на 7 млрд больше.

По мнению Тимошенко, создаётся монопольный рынок и необоснованно повышаются цены на газ для получения сверхприбыли.

Она подчёркивает, что, несмотря на требования МВФ, задача власти — защитить людей.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда окончательно решится вопрос о повышении цен на газ для украинцев.

Также экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН отреагировал на заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.