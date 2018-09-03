Гройсман назвал сроки окончательного решения вопроса о повышении цен на газ для украинцев

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда окончательно решится вопрос о повышении цен на газ для украинцев.
Гройсман назвал сроки окончательного решения вопроса о повышении цен на газ для украинцев
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире телеканала «Эспрессо».

«Моя стратегия заключается в том, что за 10 лет Украина должна получить минимальное влияние долгов на ВВП и на жизнь каждого украинца. Вот в чём и дискуссия. И мы её ведём около года. Думаю, что мы её финализируем уже в сентябре», — сказал он, комментируя ситуацию с отложением правительством вопроса повышения цены на газ для населения.

По словам Гройсмана, его главной задачей при неизбежности повышения цены на газ является проработка необходимых механизмов, направленных на обеспечение социальной защиты населения.

Ранее премьер назвал непростым вопрос о повышении цен на газ.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил поведение Украины в ситуации с транзитом газа.

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