Эксперт оценил действия Украины в ситуации с транзитом газа

Короткая ссылка
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил поведение Украины в ситуации с транзитом газа.

По словам эксперта, всегда используется одна формула: Киев предлагает что-то неосуществимое, а затем соглашается на уступки за реальные преференции.

«Вот и сейчас так. Мол, мы готовы не повышать цену за транзит, если вы будете прогонять через нашу территорию столько-то газа. Но смысл в том, что с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2» украинский транзит вообще не будет нужен — ни по старой цене, ни по новой, ни забесплатно», — пояснил Иванов.

Как отметил эксперт, Киев просто делает громкие заявления и не рассчитывает всерьёз на пересмотр газовых контрактов.

Ранее СМИ сообщали, что «Нафтогаз» требует повысить тариф на транзит газа.

Также президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2», в том числе направленное швейцарскими приставами в адрес Nord Stream 2 AG постановление о наложении обеспечительных мер из-за взыскания денежных средств «Газпрома» по требованию «Нафтогаза».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить