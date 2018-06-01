Эксперт оценил действия Украины в ситуации с транзитом газа

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил поведение Украины в ситуации с транзитом газа.

По словам эксперта, всегда используется одна формула: Киев предлагает что-то неосуществимое, а затем соглашается на уступки за реальные преференции.

«Вот и сейчас так. Мол, мы готовы не повышать цену за транзит, если вы будете прогонять через нашу территорию столько-то газа. Но смысл в том, что с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2» украинский транзит вообще не будет нужен — ни по старой цене, ни по новой, ни забесплатно», — пояснил Иванов.

Как отметил эксперт, Киев просто делает громкие заявления и не рассчитывает всерьёз на пересмотр газовых контрактов.

Ранее СМИ сообщали, что «Нафтогаз» требует повысить тариф на транзит газа.

Также президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2», в том числе направленное швейцарскими приставами в адрес Nord Stream 2 AG постановление о наложении обеспечительных мер из-за взыскания денежных средств «Газпрома» по требованию «Нафтогаза».