СМИ: «Нафтогаз» требует повысить тариф на транзит газа

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Компания «Нафтогаз Украины» готова сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020—2028 годах примерно на нынешнем уровне, если «Газпром» согласится на прокачку 110 млрд кубометров газа в год и на рост тарифов в 2018—2019 годах на треть — совокупно на $2,3 млрд.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источника, коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уже направил эти предложения зампреду правления «Газпрома» Александру Медведеву.

Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил, что в Москве готовы сохранить транзит газа через Украину в определённом объёме. По его словам, после реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» не предполагается приостановка транзита газа через Украину. При этом он подчеркнул, что поставки продолжатся, если они окажутся экономически обоснованными для участников экономической деятельности.

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил перспективы транзита газа через территорию Украины.

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