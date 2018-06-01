СМИ: «Нафтогаз» требует повысить тариф на транзит газа
Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным источника, коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уже направил эти предложения зампреду правления «Газпрома» Александру Медведеву.
Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил, что в Москве готовы сохранить транзит газа через Украину в определённом объёме. По его словам, после реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» не предполагается приостановка транзита газа через Украину. При этом он подчеркнул, что поставки продолжатся, если они окажутся экономически обоснованными для участников экономической деятельности.
Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил перспективы транзита газа через территорию Украины.