Эксперт оценил перспективы транзита газа через Украину

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил перспективы транзита газа через территорию Украины.

«Вопрос лишь в том, насколько будет выгодно продавцам газа и конечным покупателям осуществлять транзит через Украину. Президент России Владимир Путин сказал, что никто не отказывается от переговоров, Россия готова к переговорам, но теперь будут смотреть, насколько это эффективно», — заявил эксперт.

По его словам, транзит сохранится, если это будет выгодно и интересно.

Как отметил Дудчак, Киев понадеялся на безоговорочную поддержку Запада, но в Европе не готовы отступать от своих экономических интересов ради Украины.

«Так что вполне возможно, что транзит сохранится и после 2019 года, но он будет в тех объёмах, которые будут необходимы и России, и Европе», — добавил эксперт.

Ранее постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что в случае реализации проекта «Северный поток — 2» Киеву следует заключить с Москвой и Берлином договор о гарантированных поставках газа через украинскую территорию.

Также ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление председателя управляющего совета оператора проекта Nord Stream 2 AG, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что у Евросоюза нет альтернативы газопроводу «Северный поток — 2».