Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым подтвердил, что в Москве готовы сохранить транзит газа через Украину в определённом объёме.
Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину
  • © AFP

Президент отметил, что в настоящий момент вопрос строительства «Северного потока — 2» активно обсуждается.

«Сколько будет по нему поставляться — вопрос; сколько мы сохраним транзита через Украину (а мы готовы сохранить украинский транзит) — тоже вопрос. Сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы», — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что после реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» не предполагается приостановка транзита газа через Украину.

Путин подчеркнул, что поставки продолжатся, если они окажутся экономически обоснованными для участников экономической деятельности.

RT вёл трансляцию пресс-конференции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Энергетика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить