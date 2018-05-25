Путин заявил о готовности России расширить состав участников проекта «Северный поток — 2»

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Российский лидер Владимир Путин во время ПМЭФ заявил, что Россия готова расширить состав участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Путин заявил о готовности России расширить состав участников проекта «Северный поток — 2»

«Французская компания Engie участвует в «Северном потоке — 2», мы будем приветствовать и других участников, в том числе и в лице Total. Можем расширить этот список за счёт других европейских компаний, потому что это проект, действительно, общеевропейский», — заявил он в рамках бизнес-диалога Россия — Франция. 

Президент подчеркнул, что с проектом газопровода идёт борьба, которая продиктована соображениями конкуренции.

«Потому что наши американские партнёры хотят в Европу поставлять… Сюда замешиваются и вопросы геополитического характера, в частности транзита через Украину», — добавил Путин.

Глава государства напомнил, что уже заявлял об отсутствии у России намерения «закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразным».

«Мы готовы к этим переговорам с нашими украинскими партнёрами», — добавил он. 

Ранее в правительстве Украины назвали «Северный поток — 2» гибридным оружием, а также предупредили о возможной «зависимости» Европы от России. 

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