В Киеве назвали «Северный поток — 2» гибридным оружием

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Европа может утратить свою независимость, если продолжит углублять сотрудничество с Россией в энергетической сфере, включая реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Киеве назвали «Северный поток — 2» гибридным оружием
  • Reuters

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на международной конференции в Брюсселе, передаёт «Укринформ».

«Мы стоим перед выбором: а что будет с современной Европой, если, не дай бог, она может утратить свою энергетическую независимость, ещё больше стать зависимой от России, которая демонстрирует в последние годы беспрецедентную агрессию», — сказал он.

По мнению украинского премьера, «Северный поток — 2» не является коммерческим проектом.

«Это новое гибридное оружие, направленное против Евросоюза и европейских государств. И это мы должны остановить», — заключил он.

Ранее в Госдепартаменте отметили, что «Северный поток — 2» поставит Украину в уязвимое положение

22 мая украинский президент Пётр Порошенко призвал остановить строительство газопровода

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