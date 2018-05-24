Волкер заявил, что «Северный поток — 2» ставит Украину в уязвимое положение

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Проект газопровода «Северный поток — 2» поставит Украину в гораздо более уязвимое положение. Такое мнение выразил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
Волкер заявил, что «Северный поток — 2» ставит Украину в уязвимое положение
  • © U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Северный поток — 2» вызывает озабоченность, потому что в том числе меняет тенденцию последних лет, когда Европа стремилась к увеличению диверсификации энергопоставок», — приводит слова Волкера РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что доходы Украины от транзита газа не имеют решающего значения для пополнения госбюджета.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо продолжать предпринимать шаги против «Северного потока — 2».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил данное заявление Помпео.

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