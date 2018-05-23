Помпео призвал продолжить работу по противодействию «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо продолжать предпринимать шаги против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Мы должны продолжить прилагать усилия против «Северного потока — 2», чтобы он не был реализован. Мы не можем допустить большой зависимости ЕС от российских энергоресурсов», — сказал дипломат, выступая в палате представителей США.

По его словам, зависимость стран Европы от энергоресурсов России «делает их возможности противостоять» российской стороне ограниченными.

«У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России через различные варианты», — добавил он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко призвал остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

18 мая российский лидер Владимир Путин прокомментировал позицию Вашингтона по строительству газопровода.