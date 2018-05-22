Порошенко призвал остановить строительство «Северного потока — 2»

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил о необходимости остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Порошенко призвал остановить строительство «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Северный поток — 2» не является экономическим проектом, вредит европейскому единству и должен быть остановлен», — написал президент в Twitter.

Как передаёт «Укринформ», Порошенко на совместном брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд отметил, что Украина готова предоставить любые гарантии надёжности и эффективности транзита через украинскую территорию.

«Украина имеет уникальные возможности, подземные хранилища, имеет достаточные резервы для увеличения объёма транзита», — заявил он.

По его словам, во время переговоров с коллегой из Эстонии был поднят вопрос «Северного потока — 2», который обсуждался отдельно и очень детально.

«Мы чётко указали, что этот проект не является экономическим проектом, вредит европейскому единству. Чётко заявили, что на сегодняшний день нам надо приложить максимум усилий, чтобы политические проекты, которые разрушают единство Европейского союза, были остановлены», — добавил президент.

Он поблагодарил Кальюлайд за «полную поддержку» позиции Украины в этом вопросе.

Ранее Порошенко отметил, что строительство газопровода направлено на «подрыв единства Европы». 

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