Порошенко назвал строительство «Северного потока — 2» кормлением монстра

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что главной целью газопровода «Северный поток — 2» является «подрыв единства Европы» и её дальнейшее «уничтожение».

Об этом он написал в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeinе.

«Строительство «Северного потока — 2» — геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, а лишь стремится подорвать единство Европы, чтобы её уничтожить. Это всегда была идеологией энергетической политики Кремля», — написал Порошенко.

По его словам, «в Европе видят в этом шаг по «кормлению монстра».

Ранее Порошенко призвал политиков и предпринимателей Германии пересмотреть отношение к проекту газопровода «Северный поток — 2».

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил отношения США и Европы на фоне ситуации со строительством «Северного потока — 2».