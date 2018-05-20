Порошенко назвал строительство «Северного потока — 2» кормлением монстра

Короткая ссылка
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что главной целью газопровода «Северный поток — 2» является «подрыв единства Европы» и её дальнейшее «уничтожение».

Об этом он написал в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeinе.

«Строительство «Северного потока — 2» — геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, а лишь стремится подорвать единство Европы, чтобы её уничтожить. Это всегда была идеологией энергетической политики Кремля», — написал Порошенко.

По его словам, «в Европе видят в этом шаг по «кормлению монстра».

Ранее Порошенко призвал политиков и предпринимателей Германии пересмотреть отношение к проекту газопровода «Северный поток — 2».

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил отношения США и Европы на фоне ситуации со строительством «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных