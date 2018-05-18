Путин прокомментировал позицию США по «Северному потоку — 2»

Российский президент Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель прокомментировал позицию США по строительству «Северного потока — 2».

Он указал на то, что эта позиция давно известна, а речь идёт о «редком факте преемственности в деятельности сегодняшней администрации, позицию которой занимала администрация президента Обамы».

«Ничего нового мы здесь не видим. Продиктована она двумя соображениями, как нам говорят. Первое — это оказание поддержки Украине, которая развивать с нами отношения, с Россией, не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием. Это примерно $2—3 млрд в год. Хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками. Мы, собственно говоря, не против, я уже сказал, что мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности, она может быть достигнута в ходе переговоров, и мы готовы к этим переговорам с украинской стороной», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что «Северный поток — 2» может быть использован для поставок не только непосредственно в Германию, но и в другие страны Европы.

«В том числе имею в виду падающую добычу Великобритании и Норвегии. Потребности европейских стран в этом сырье растут, а собственная добыча падает. Но Дональд — он не просто президент Соединённых Штатов, он ещё и крепкий, хороший предприниматель, поэтому я думаю, что он продвигает ещё и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно, но это дорого. Это примерно на 25%, на 30% даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе», — добавил он.

По словам главы государства, американский президент Дональд Трамп «защищает интересы своего бизнеса, хочет продвинуть на европейский рынок свой продукт».

«Но это зависит от нас, как мы будем выстраивать отношения с нашими партнёрами. Это зависит от наших партнёров в Европе. Проект открытый для участия в нём других партнёров, не только тех, которые сегодня там участвуют», — заключил он.

17 мая СМИ писали, что Трамп давит на ФРГ в связи с реализацией проекта газопровода.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в разговоре с RT оценил вероятность отказа германской стороны от «Северного потока — 2» из-за давления США.

RT вёл прямую трансляцию.