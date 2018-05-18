Эксперт оценил вероятность отказа Германии от «Северного потока — 2» из-за давления США

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о попытках президента США Дональда Трампа заставить Германию отказаться от поддержки проекта «Северный поток — 2» и вероятность того, что немецкая сторона на это пойдёт.

«Здесь вероятность прямо коррелируется, с одной стороны, с теми возможными потерями, которые немецкий бизнес и Германия вообще могут понести в случае конфронтации с США. С другой стороны, с теми возможными преференциями, которые чисто гипотетически американцы способны немецкой стороне предоставить. Но о преференциях пока речи не идёт. США готовы говорить только с позиции силы, угрожать какими-то потерями, а не гарантировать новые приобретения», — пояснил он.

Салин отметил, что на данный момент ситуация для американцев складывается не самая благоприятная, поскольку европейцы начали демонстрировать самостоятельность по ряду направлений, хотя раньше всегда следовали в русле американской политики.

«Судя по всему, Иран стал страной, на которой сломалась американо-европейская парадигма отношений, когда европейцы готовы были действовать себе в ущерб. После выхода США из иранской сделки они демонстрируют последовательность своих позиций, что не будут идти навстречу пожеланиям американской стороны. Сыграла роль и ситуация вокруг «Северного потока — 2», то есть был аккумулятивный эффект… Европейцы не шутят и не торгуются таким образом. У них запас экономической прочности и готовности следовать в русле политики США в ущерб собственным экономическим интересам действительно уже близок к исчерпанию», — заключил эксперт.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Трамп давит на Германию для срыва строительства газопровода «Северный поток — 2».

