СМИ: Трамп давит на Германию для срыва строительства газопровода «Северный поток — 2»

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Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Германию, чтобы она отказалась от реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2».
СМИ: Трамп давит на Германию для срыва строительства газопровода «Северный поток — 2»
  • Reuters

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что американский лидер, в частности, пытался убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта во время апрельской встречи с ней.

Если Германия откажется от строительства газопровода, Трамп обещал Меркель начать переговоры с ЕС по поводу нового торгового соглашения.

Ранее посол США в ФРГ выразил обеспокоенность реализацией «Северного потока — 2».

В апреле член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко к ФРГ пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».

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