Эксперт прокомментировал начало подготовки к постройке морского участка «Северного потока — 2» в ФРГ

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил начало подготовки к постройке морского участка газопровода «Северный поток — 2» в Германии.

«Проблем с прибрежными подготовительными работами по строительству «Северного потока — 2» у «Газпрома» возникнуть не должно — это довольно простые и рутинные операции», — сказал Юшков.

Эксперт также отметил, что начало работ по строительству — это определённый недвусмысленный сигнал Дании и Швеции, которые по-прежнему колеблются с выдачей разрешений.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» состоится до 2020 года.

В апреле член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко к ФРГ пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».

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