Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» состоится до 2020 года

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Поставки по газопроводу «Северный поток — 2» начнутся в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом заявил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид во время выступления на газовой конференции Flame.
Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» состоится до 2020 года
  • © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

«Работа газопровода начнётся в конце 2019 — начале 2020 года», — цитирует ТАСС Рейнхарда.

По его словам, в соответствии с графиком строительства компания рассчитывает на получение оставшихся разрешений в ближайшие месяцы.

Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили о старте подготовительных работ на морском участке газопровода в Германии.

12 апреля компания получила от Финляндии второе разрешение на строительство «Северного потока — 2». 

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