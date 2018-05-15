Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» состоится до 2020 года
- © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
«Работа газопровода начнётся в конце 2019 — начале 2020 года», — цитирует ТАСС Рейнхарда.
По его словам, в соответствии с графиком строительства компания рассчитывает на получение оставшихся разрешений в ближайшие месяцы.
Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили о старте подготовительных работ на морском участке газопровода в Германии.
12 апреля компания получила от Финляндии второе разрешение на строительство «Северного потока — 2».