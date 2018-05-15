В Nord Stream 2 сообщили о подготовке к постройке морского участка «Северного потока — 2» в ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG рассказали о начале подготовительных работ на морском участке «Северного потока — 2» в Германии.

Отмечается, что подготовительные работы ведутся для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.

«Пять экскаваторов приступили к устройству траншей для двух ниток газопровода», — указывается в пресс-релизе компании.

В сообщении уточняется, что все работы начаты в соответствии с разрешением на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и на участке берегового пересечения, которое было выдано Горным ведомством Штральзунда 31 января 2018 года.

В компании также добавили, что разрешения на строительство из других стран планируется получить в ближайшие месяцы.

«Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции и Дании — идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении.

Ранее Nord Stream 2 получил от Финляндии второе разрешение на строительство «Северного потока — 2».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал НСН заявление «Газпрома» о возможном строительстве «Северного потока — 3».