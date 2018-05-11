Глава МИД Германии заявил, что учтёт замечания стран Балтии по «Северному потоку — 2»
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«Хотел бы подчеркнуть, что правительство Германии… считает, что это прежде всего коммерческий проект, проект частной промышленности. Однако я буду иметь в виду, что есть потребность в более подробной информации, более подробных дискуссиях по этому вопросу», — цитирует zw.it министра.
Ранее исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с Маасом указал на то, что «Северный поток — 2» выгоден для Европы.
11 марта руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии выразили протест против строительства «Северного потока — 2».
Позднее к ним присоединился и спикер парламента Эстонии.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал НСН заявление «Газпрома» о возможном строительстве «Северного потока — 3».