Глава МИД Германии заявил, что учтёт замечания стран Балтии по «Северному потоку — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии заявил, что учтёт позицию стран Балтии по проекту газопровода «Северный поток — 2».

«Хотел бы подчеркнуть, что правительство Германии… считает, что это прежде всего коммерческий проект, проект частной промышленности. Однако я буду иметь в виду, что есть потребность в более подробной информации, более подробных дискуссиях по этому вопросу», — цитирует zw.it министра.

Ранее исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с Маасом указал на то, что «Северный поток — 2» выгоден для Европы.

11 марта руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии выразили протест против строительства «Северного потока — 2».

Позднее к ним присоединился и спикер парламента Эстонии.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал НСН заявление «Газпрома» о возможном строительстве «Северного потока — 3».