В Госдепе опасаются, что Россия установит разведоборудование вдоль «Северного потока — 2»
- © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Как пишет Bloomberg, по её словам, Россия может установить прослушивающие устройства вдоль газопровода. При этом она не уточнила, какие это могут быть устройства.
Оудкирк также подчеркнула, что Вашингтон выступает против проекта, поскольку он повысит зависимость Европы от российского газа.
По её словам, против «Северного потока — 2» могут ввести санкции в соответствии с законом «Меры противодействия врагам Америки путём санкций».
Ранее посол США в ФРГ выразил обеспокоенность в связи с реализацией «Северного потока — 2».