В Госдепе опасаются, что Россия установит разведоборудование вдоль «Северного потока — 2»

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В США обеспокоены, что благодаря газопроводу «Северный поток — 2» Россия сможет установить в Балтийском море подводное оборудование для наблюдения. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк.
В Госдепе опасаются, что Россия установит разведоборудование вдоль «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Как пишет Bloomberg, по её словам, Россия может установить прослушивающие устройства вдоль газопровода. При этом она не уточнила, какие это могут быть устройства.

Оудкирк также подчеркнула, что Вашингтон выступает против проекта, поскольку он повысит зависимость Европы от российского газа.

По её словам, против «Северного потока — 2» могут ввести санкции в соответствии с законом «Меры противодействия врагам Америки путём санкций».

Ранее посол США в ФРГ выразил обеспокоенность в связи с реализацией «Северного потока — 2».

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