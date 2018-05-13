Пушков прокомментировал критику посла США в адрес «Северного потока — 2»
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал критику в адрес проекта «Северный поток — 2» со стороны посла США в Германии Ричарда Гренелла.
- РИА Новости
«Посол США в ФРГ, обеспокоенный «Северным потоком — 2», выполняет ясную задачу: навязать Европе дорогой сланцевый газ из США. Вот и причина «тревоги», — написал он в Twitter.
Ранее посол США в ФРГ выразил обеспокоенность реализацией «Северного потока — 2».
Подробнее — в материале RT.
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