Пушков прокомментировал критику посла США в адрес «Северного потока — 2»

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал критику в адрес проекта «Северный поток — 2» со стороны посла США в Германии Ричарда Гренелла.
Пушков прокомментировал критику посла США в адрес «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Посол США в ФРГ, обеспокоенный «Северным потоком — 2», выполняет ясную задачу: навязать Европе дорогой сланцевый газ из США. Вот и причина «тревоги», — написал он в Twitter.

Ранее посол США в ФРГ выразил обеспокоенность реализацией «Северного потока — 2».

Подробнее — в материале RT.

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