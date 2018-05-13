Пушков прокомментировал критику посла США в адрес «Северного потока — 2»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал критику в адрес проекта «Северный поток — 2» со стороны посла США в Германии Ричарда Гренелла.

РИА Новости

«Посол США в ФРГ, обеспокоенный «Северным потоком — 2», выполняет ясную задачу: навязать Европе дорогой сланцевый газ из США. Вот и причина «тревоги», — написал он в Twitter. Ранее посол США в ФРГ выразил обеспокоенность реализацией «Северного потока — 2». Подробнее — в материале RT.