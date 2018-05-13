«Скрыть интересы американских компаний»: кому в ЕС невыгодно строительство «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл раскритиковал проект «Северный поток — 2», выразив беспокойство в связи с «российским влиянием» в Европе. Его поддержала еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Она считает, что газопровод не отвечает интересам ЕС в области безопасности. Политологи отмечают, что за подобными заявлениями западных политиков скрывается стремление Вашингтона вытеснить конкурентов с европейского энергетического рынка. Однако строительство газопровода в ФРГ уже идёт, и, как считают опрошенные RT эксперты, повлиять на заинтересованность Берлина в проекте будет очень непросто.

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл раскритиковал проект «Северный поток — 2», в реализации которого участвует Германия.

«Мы очень обеспокоены из-за проекта «Северный поток». Речь идёт о российском влиянии», — заявил дипломат в интервью Funke Mediengruppe.

По его словам, американцы тесно работают с европейскими партнёрами, которые разделяют обеспокоенность Вашингтона. Гренелл подчеркнул, что строительство сопряжено «с большим количеством проблем».

Такой же точки зрения придерживается еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Она утверждает, что реализация проекта не отвечает интересам Европы.

«У нас есть общая стратегия получения энергии из разных источников, которая должна позволить нам не так сильно полагаться на Россию. Это также касается интересов в области безопасности», — подчеркнула она.

На Украине также считают, что европейские страны станут зависимыми из-за «Северного потока — 2», но уже от Германии. По словам заместителя главы украинского МИД Елены Зеркаль, ФРГ будет полностью контролировать рынок газа.

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«Позиция госпожи Меркель не такая категоричная по «Северному потоку — 2». Она понимает, что её партнёры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого «потока», а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии… Это фактически узурпация и привилегии в Европе», — цитируют дипломата украинские СМИ.

11 мая руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии присоединились к Украине и Молдавии, подписав письмо, в котором выражается протест против строительства трубопровода.

«Газопровод «Северный поток — 2» направлен на энергетическую зависимость государств Европейского союза от России», — говорится в документе.

В ответ глава МИД Германии Хайко Маас пообещал учесть позицию стран Балтии при реализации проекта, однако подчеркнул, что правительство ФРГ считает его прежде всего коммерческим. По итогам совместной встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил экономическую целесообразность «Северного потока — 2».

«Это экономически абсолютно оправданный и выгодный для Европы проект. Достаточно упомянуть, что протяжённость трубы будет, по-моему, в два раза короче, чем трубы, которая сейчас доходит до Германии через Украину, и стоимость транзита будет в полтора раза дешевле, нежели нынешняя. Так что выгода для европейских потребителей абсолютно очевидна», — заметил дипломат.

Интересы Вашингтона

Однако США не обращают внимание на заявления об экономической составляющей и продолжают «тревожиться» за Европу: в Вашингтоне настаивают, что «Северный поток — 2» угрожает европейской энергобезопасности. В любой момент Дональд Трамп может ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве российских экспортных трубопроводов, — такую опцию американский сенат предоставил ему в июне 2017 года.

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, Соединённые Штаты в данной ситуации преследуют собственные интересы.

«На самом деле, мы видим откровенный пример нездоровой экономической конкуренции, когда за политической трескотнёй пытаются скрыть интересы американских компаний, которые рассчитывают заменить своим сжиженным газом дешёвый природный газ из России», — сказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Шатрова, беспокойство США связано с тем, что реализация проекта идёт полным ходом. С ним согласился руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Танкер СПГ «Чистый океан» во время первой поставки США сжиженного природного газа на терминал СПГ в Польшe

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«В Германии началось строительство сухопутной инфраструктуры в рамках проекта «Северный поток — 2» в начале мая. И эта активность тревожит оппонентов», — считает эксперт.

Действительно, 3 мая стало известно, что в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания стартовали работы по строительству немецкого участка газопровода. Работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приёмной станции уже начались, хотя ещё не все страны одобрили проект. Помимо Германии, разрешение на строительство дала Финляндия.

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«Несмотря на все эти «указания» и угрозы европейским компаниям, которые задействованы в строительстве и вообще каким-либо образом сотрудничают с Россией, процесс находится в завершающей стадии», — заметил Шатров.

Заявления Брюсселя коррелируют с позицией американских партнёров, однако власти Германии будут ориентироваться на своих граждан, уверен эксперт. Шатров выразил сомнение, что Берлин может отказаться от проекта из-за давления Вашингтона, — слишком много в него вложили немецкие компании. Кроме того, эксперт уверен, что местный бизнес заинтересован в дешёвом российском газе, а не в американском аналоге.

В то же время Шатров не исключил, что в процессе реализации будут происходить дискуссии по поводу проекта, в том числе касательно участия в нём Украины. Ранее власти Германии указывали на необходимость определения будущей роли украинского транзита. Ожидается, что этот вопрос канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудят на встрече в Сочи, намеченной на 18 мая.

Однако Германия сама заинтересована стать ведущим транзитёром, и реализация проекта «Северный поток — 2» предоставит ей возможность стать распределительным хабом.

«По её территории будет построена вся инфраструктура, как в случае и с «Северным потоком». Так что Германия заинтересована в проекте, но открыто старается лишний раз не давать повода для спекуляций и очень сдержанно комментирует свою приверженность», — заключил аналитик.