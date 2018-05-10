Нездоровая конкуренция: как Варшава пытается остановить строительство «Северного потока — 2»

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) начало расследование в отношении «Газпрома» и его европейских партнёров. Соответствующее письмо было направлено российскому газовому концерну. Варшава считает, что кредитование строительства «Северного потока — 2» со стороны ряда энергетических компаний Европы нарушает антимонопольное законодательство ЕС. Эксперты полагают, что польские власти таким образом пытаются угодить Вашингтону, с которым налаживают всё более тесные контакты. Удастся ли Польше достичь своей цели и затормозить создание новой ветки газопровода — в материале RT.

В «Газпроме» изучают письмо, полученное от польского антимонопольного ведомства. Об этом 10 мая сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информационное управление российской энергетической компании. Польские власти инициировали антимонопольное расследование в отношении участников проекта «Северный поток — 2», включая «Газпром» и европейских акционеров. Расследование начато польским Управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK).

«Управление защиты конкуренции и потребителей начинает расследование против «Газпрома» и пяти международных компаний, ответственных за финансирование газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении, распространённом UOKiK.

Речь идёт, помимо «Газпрома», о швейцарской Engie и голландских Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Польская сторона обвиняет компании в совместной деятельности по финансированию строительства «Северного потока — 2» в обход антимонопольного запрета по созданию консорциума для строительства газопровода. Такому консорциуму, по заявлению UOKiK, грозит штраф в размере 10% от оборота.

UOKiK уже расследовал обстоятельства финансирования «Северного потока — 2» летом 2016 года. Регулятор пришёл к выводу, что консорциум «Газпрома» и пяти европейских компаний нарушает правила конкурентной борьбы. Кроме того, антимонопольное ведомство предупредило о том, что после запуска в эксплуатацию магистрали «Северный поток — 2» «Газпром» ещё больше укрепит свои позиции в переговорах с польскими потребителями газа.

После того, как UOKiK озвучил своё решение, шесть компаний-партнёров по строительству второй ветки трансбалтийского газопровода отозвали поданную ранее заявку на создание совместного предприятия и приняли решение действовать через основанную в Швейцарии компанию Nord Stream 2 AG, единственным владельцем которой является «Газпром». Остальные партнёры теперь участвуют в проекте в качестве кредиторов.

«Будет вынуждена противостоять Германии»

По мнению экспертов, действия Варшавы могут быть продиктованы как политическими, так и «корыстными» мотивами. На польской территории есть инфраструктура для транспортировки российского газа — трубопровод «Ямал—Европа», запущенный в эксплуатацию в 1999 году. В своё время этот проект вызывал такое же недовольство Вашингтона, какое сегодня американская администрация проявляет по отношению к «Северному потоку—2».

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«В обозримом будущем Польша не потеряет доходы от транзита российского газа, ведь главная задача «Северного потока — 2» — разгрузить украинское, а не польское направление, — отметил в интервью RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. — Возможно, поляков беспокоит долгосрочная перспектива, когда будет построен не только «Северный поток — 2», но и какие-то другие ветки. Вообще-то, полякам предлагали в своё время построить газопровод «Ямал-Европа — 2», но они отказались. Поэтому главный мотив — политический, современные польские власти настроены на конфликт с Россией, и пытаются «топить» российские проекты».

Эксперты скептически оценивают перспективы антимонопольного расследования, начатого польским Управлением по охране конкуренции и потребителей. Как пояснил Митрахович, Варшава просто пытается воспользоваться «молодостью» общеевропейского права и наличием в нём расходящихся трактовок.

«И это поначалу даже удалось, когда Польша заблокировала участие партнёров в проекте в качестве со-акционеров — было решено, что это нарушает антимонопольные правила ЕС. Однако «Газпром» и его европейские партнёры быстро сориентировались — участники стали не акционерами, а кредиторами проекта», — пояснил эксперт.

Польша пытается доказать, что этот формат тоже противоречит антимонопольному праву, но перспективы данных усилий сомнительны, считает эксперт. Ведь для этого Польша будет вынуждена противостоять Германии, да и другим странам-участникам «Северного потока — 2».

Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора аналитического департамента Alpari Анна Кокорева.

«Усилия польской стороны могут доставить какие-то неприятности и повлиять на сроки реализации проекта, Варшава именно на это и рассчитывает, нагнетая внешний негативный фон. Но вряд ли это расследование всерьёз повлияет на проект», — подчеркнула эксперт в беседе с RT.

Наращивание мощностей

Усилия Варшавы по противодействию строительству «Северного потока — 2» играют на руку Белому дому, отмечают эксперты. Польские власти, находясь в достаточно непростых отношениях с руководством Евросоюза, наращивают связи с американской администрацией и видят в США ключевого внешнеполитического союзника, отмечают эксперты.

Выступая в первых числах апреля на встрече с лидерами стран Прибалтики, Дональд Трамп осудил Берлин за готовность «платить миллиарды долларов» за расширение трансбалтийского трубопровода при том, что страна не спешит наращивать траты на НАТО. Вашингтон грозит ввести санкции против «Северного потока — 2», в этом случае под ограничения попадёт не только «Газпром», но и европейские партнёры проекта. Такие инициативы американской администрации натолкнулись на сопротивление со стороны европейских властей — как предупредил в июле прошлого года глава ЕК Жан-Клод Юнкер, в этом случае со стороны Евросоюза последуют ответные меры.

Именно сотрудничество в энергетический сфере станет одной из ключевых тем намеченных на 18 мая переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи. При этом немецкие власти не отказываются принимать во внимание требования Киева — как заявила ранее кацлер ФРГ, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, Евросоюз заинтересован в том, чтобы Украина сохранила свой статус газового транзитёра.

Германия заявляет о сохранении части транзита через Украину только потому, что Киев будет пытаться компенсировать свои убытки за счёт европейских партнёров, считают эксперты.

«В этом случае Киев начнёт просить помощи у европейцев. Руководство «Газпрома» говорило, что украинский транзит может быть сохранён на минимальном уровне, но доходов от этого не хватит, чтобы поддерживать украинскую газотранспортную систему в приемлемом состоянии. По долгосрочным прогнозам, Германия должна существенно увеличить потребление природного газа, и когда в Берлине поймут, что недостаток дешёвого сырья может затормозить развитие собственной экономики, выбор будет сделан в пользу наращивания дополнительных газотранспортных мощностей», — подчеркнула Кокорева.

Владимир Путин и Ангела Меркель

Reuters

Призрак «энергетического НАТО»

27 марта 2018 года оператор «Северного потока — 2» сообщил о получении от властей ФРГ полного пакета документов, разрешающих строительство в исключительной экономической зоне Германии.

«Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ», — отметили в Nord Stream 2 AG.

В апреле разрешение на строительные работы в своей исключительной экономической зоне выдали власти Финляндии — речь идёт об участке газопровода протяжённостью в 374 км. Разрешение было выдано на 50 лет при условии, что возможный вред Балтийскому морю будет сведён к минимуму.

Напомним, свои претензии к проекту выдвигала и Еврокомиссия — с её точки зрения, «Северный поток — 2» может, по крайней мере, частично, подпадать под действие антимонопольных норм «Третьего энергопакета».

Что касается наземной инфраструктуры, которая подключена к «Северному потоку», то в октябре 2016 года Еврокомиссия вывела 90% мощностей газопровода OPAL из-под действия «Третьего энергопакета». Таким образом, российский экспортёр получил эксклюзивные права на 50% мощностей OPAL, а также право выкупать у оператора ещё 40% объёмов.

2 мая 2018 года Общий суд ЕС отказался принять к рассмотрению иск «Нафтогаза Украины» к Еврокомиссии — украинская сторона требовала отменить решение по OPAL.

Обжаловать решение европейского суда пыталась и польская энергетическая компания PGNiG совместно с польским правительством. В качестве обеспечительных мер по польскому иску в декабре 2016 года решение о расширении доступа «Газпрома» к мощностям OPAL было временно приостановлено. Однако впоследствии Европейский суд юстиции отменил эти меры.

Компрессорная станция «Нафтогаза Украины»

© SERGEY BOBOK / AFP

Украинские чиновники всё чаще увязывают энергетические разногласия с военной тематикой. 7 апреля спикер Рады Андрей Парубий заявил, что после ввода в эксплуатацию второй нити «Северного потока» российские военные якобы могут начать наступление в Донбассе. 8 мая стало известно о переговорах главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева с заместителями постпредов НАТО в Брюсселе. Руководитель «Нафтогаза» присутствовал на заседании комиссии Украина—НАТО, одной из тем стали вопросы энергетической безопасности, в частности, речь зашла о реализации «Северного потока — 2».

По мнению экспертов, украинские политики и чиновники стараются создать негативный информационный фон для «Северного потока — 2».

«Десять лет назад была популярна идея «энергетического НАТО» — её продвигали Варшава и Вашингтон, — напомнил Митрахович. — Предполагалось, что ряд стран объединятся для совместного ответа на «энергетические вызовы». Но потом этот проект был заброшен. Сейчас Андрей Коболев старается не только показать свою значимость, но и заручиться поддержкой любых западных структур и сил».

По мнению Кокоревой, все эти заявления польской и украинской стороны — просто спекуляции.

«Конечно, апелляция к оборонной организации в экономическом споре неуместна. Но они пытаются всеми силами оттягивать реализацию «Северного потока — 2», создавая вокруг проекта негативный фон. Для этого за уши притягиваются любые жалобы, пишутся иски в любые суды и так далее», — подытожила эксперт.