Меркель заявила, что ЕС необходимы структуры для сохранения Украины как транзитёра газа

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Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини заявила, что Евросоюзу необходимо продумать долгосрочные структуры, которые предусматривали бы сохранение Украины как транзитёра газа в системе энергоснабжения ЕС.
Меркель заявила, что ЕС необходимы структуры для сохранения Украины как транзитёра газа
  • Reuters

«Мы были едины во мнении, что нуждаемся в разумных долгосрочных структурах, которые бы предусматривали сохранение Украины как страны-транзитёра в портфолио поставок газа в Европу», — приводит ТАСС слова Меркель.

Ранее она заявляла, что реализация проекта «Северный поток — 2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2».

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