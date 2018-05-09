«Все за хороший бизнес»: почему газовый вопрос станет одной из главных тем встречи Путина и Меркель

Сотрудничество Москвы и Киева в газовой сфере, а также конфликты на Украине и в Сирии станут центральными темами переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые пройдут 18 мая в Сочи. Эта встреча состоится через неделю после визита в Германию главы Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Петра Порошенко. Эксперты полагают, что переговоры в формате «Нормандия минус Россия» нужны для определения общей позиции по ряду вопросов — в том числе по перспективам транзита газа через Украину — перед поездкой Меркель в Сочи.

Сотрудничество Москвы и Киева в газовой сфере станет одной из центральных тем в ходе грядущих переговоров президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Такую информацию предоставили в канцелярии ФРГ, комментируя намеченную на 18 мая в Сочи встречу двух лидеров.

«Центральными темами станут двухсторонние отношения, конфликт на Украине, ситуация в Сирии, а также сотрудничество в газовой сфере России и Украины», — цитирует РИА Новости заявление кабмина.

Переговоры в Сочи пройдут спустя неделю после встречи в немецком Ахене — 10 мая Меркель примет президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Петра Порошенко.

По оценке экспертов Deutsche Welle, переговоры в формате «Нормандия минус Россия» прежде всего необходимы для согласования общей позиции по ряду вопросов перед визитом Меркель в Сочи. Однако эта встреча также может быть направлена на донесение до киевских властей разочарования Евросоюза из-за медленного хода реформ и сохраняющейся коррупции, полагает эксперт Гессенского фонда исследования мира и конфликтов (HSFK) Вера Рогова.

«Встреча без России — хорошая возможность для Меркель и Макрона высказать критику своему визави Порошенко без публичного ослабления его переговорных позиций», — заявила эксперт.

Также ожидается, что Киев попытается заручиться поддержкой своего видения миротворческой миссии в Донбассе. Не исключено и обсуждение вопроса газовой безопасности Европы в свете строительства «Северного потока — 2» и вероятных проблем с транзитом по украинскому маршруту.

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В среду, 9 мая, также стало известно, что польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) выдвинуло обвинения в адрес «Газпрома» и ещё пяти международных компаний в связи с финансированием проекта «Северный поток — 2».

Глава UOKiK Марек Нехчал заявил, что работа над проектом ведётся без разрешения польского регулятора, и указал на «признаки нарушения антимонопольного законодательства». В Управлении по защите конкуренции и потребителей полагают, что «Газпром» уже занимает доминирующую позицию на польском газовом рынке, а реализация проекта «Северный поток — 2» ещё больше укрепит его позиции в переговорах с польскими клиентами.

Заинтересованные компании уже получили решение UOKiK, и теперь у них есть три недели на то, чтобы дать объяснения по предъявленным обвинениям, подчеркнул представитель Управления.

Трубы грузят на суда для транспортировки на склад временного хранения в порту Мукран на севере Германии. Строительство «Северного потока — 2»

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Подход Еврокомиссии не поддаётся логике»

На фоне очередной враждебной риторики вокруг проекта магистрального газопровода из России в Германию, на строительство которого в своей исключительной экономической зоне уже выдали разрешение ФРГ и Финляндия, российский посол в Германии Сергей Нечаев дал интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

В рамках этой беседы дипломат в очередной раз обозначил российскую позицию: «Северный поток — 2» является исключительно рыночным проектом, направленным на обеспечение энергетической стабильности и безопасности Европы, а не геополитическим оружием в руках Москвы, как это пытаются представить некоторые силы на Западе.

«Стоимость поставок газа в Германию по «Северному потоку — 2» будет значительно ниже, чем через Украину... Утверждения противников проекта о том, что «Северный поток — 2» строится в целях усиления политического давления на правительство в Киеве, беспочвенны», — цитирует Нечаева РИА Новости.

По его словам, украинская газотранспортная сеть сильно изношена, и для приведения её в соответствие современным требованиям безопасности и эффективности понадобится финансирование, превышающее стоимость сооружения «Северного потока — 2».

Не говоря уже о том, что маршрут поставок по дну Балтийского моря примерно на 2000 км короче, нежели транзит по украинскому маршруту, а значит — дешевле для конечного потребителя.

При этом дипломат заявил, что подход Еврокомиссии к вопросу строительства нового газопровода не поддаётся логике и может создать прецедент для противоречащего конвенции ООН экстерриториального применения законодательства ЕС в морских районах и исключительных экономических зонах.

«Подход Еврокомиссии не поддаётся логике. Европейский союз поставил перед собой задачу либерализовать энергетический рынок и развивать честную конкуренцию. Но в действительности вмешательство властей ЕС в газовую отрасль будет усиливаться. Стремление Еврокомиссии распространить нормы третьего энергопакета на «Северный поток — 2» подтверждает существование несправедливых правил игры», — подчеркнул Нечаев.

«Германия активно делает вид, что беспокоится об Украине»

По словам генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, на Германию оказывается большое давление со стороны как Евросоюза, так и США, которые обвиняют её в том, что в угоду экономическим интересам, она забывает об интересах других стран.

«Сначала Польша говорила о том, что через неё сократится транзит. Но ей объяснили, что через её территорию проходит газопровод «Ямал — Европа». На территории Белоруссии он принадлежит «Газпрому» на 100%, на территории Польши на 48%», — рассказал RT эксперт.

«Газпром» не собирается в ущерб себе не заполнять собственные газопроводы», — отметил Правосудов.

Собеседник RT подчеркнул, что газотранспортная система Украины приходит в негодность и никто не вкладывает в неё деньги, поэтому «Газпром» пытается обезопасить себя. Он также добавил, что в транспортировке газа по северному, более дешёвому маршруту вместо украинского есть чисто экономическая логика.

«Германия активно делает вид, что она беспокоится об Украине. Но кроме как заявлений, практических шагов не видно. Одновременно с этими заявлениями Германия дала разрешение на строительство «Северного потока — 2». Ангела Меркель делает заявления, мол мы заботимся об Украине и любим её всем сердцем, но Меркель, прежде всего, всего думает об интересах Германии и немецких компаний. Заявления такого рода будут продолжаться», — заявил эксперт.

При этом он отметил, что в «Газпроме» признают тот факт, что даже после запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» всё равно останется некий объём газа, который нужно будет качать через Украину.

«Миллер называл цифру 10—15 млрд кубометров. Если потребление существенно вырастет, значит, придётся качать больше, либо строить дополнительные газовые коридоры. Все за хороший бизнес. Предложит Украина хорошие транзитные тарифы — мы будем всей душой её любить, не предложит — сама виновата. Надо больше думать о своих интересах, а не рассуждать об абстрактной политике», — подытожил Правосудов.

Напомним, что в начале мая «Газпром» обнародовал данные по добыче, внутреннему потреблению и экспорту природного газа в дальнее зарубежье. Компания отчиталась о росте всех этих показателей.

«Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья в январе — апреле вырос до 70,3 млрд кубометров. Это на 6,3% или на 4,1 млрд кубометров превосходит результат четырёх месяцев 2017 года», — сообщили в компании.

В частности, поставки в Германию увеличились на 12,4% (на 2,3 млрд кубов), в Австрию — на 76,4% (на 1,9 млрд кубов), а в сокращающие собственную добычу Нидерланды — на 98,8% (на 1,4 млрд кубов).

Всего в апреле «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 15,9 млрд кубометров природного газа. В российской компании подчеркнули, что это максимальный объём для этого месяца за всю историю поставок. Установленный в апреле 2017 года предыдущий рекорд был перекрыт на 5,4%.