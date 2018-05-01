Экспортные амбиции: с чем связано усиление конкуренции на рынке сжиженного природного газа

В первом квартале 2018 года Китай значительно увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) — на 59% в годовом выражении. Взрывной рост спроса стал неожиданностью для производителей, в результате крупнейшие игроки рынка — Катар, Австралия, Россия и США — заявили о планах по увеличению экспорта. Однако возможный исход конкурентной борьбы пока остаётся неясным. Аналитики подчёркивают, что в последние годы в отрасли практически не было новых инвестиционных решений. RT разбирался, какие изменения могут произойти на мировом рынке СПГ.

К 2040 году доля нефти и газа в мировом потреблении первичной энергии останется практически неизменной — 51,4%. Для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял 53,6%. Об этом говорится в материале Института энергетических исследований РАН и Аналитического центра при правительстве России.

По мнению авторов, наиболее существенный прирост потребления к указанному сроку обеспечит газ. «Сланцевая революция» отодвинула угрозу исчерпания ресурсов традиционных углеводородов — ведущие нефтегазодобывающие страны теперь соревнуются в экспорте СПГ. В результате эксперты не исключают, что в ближайшие годы в мире может произойти перераспределение сил участников рынка.

В ежегодном обзоре BP отмечается, что потребность мировой экономики в углеводородах до 2040 года не снизится. Рост спроса, по мнению аналитиков компании, обеспечат развивающиеся страны — в первую очередь государства Северной Америки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом газ останется наиболее востребованным ресурсом, а поставки СПГ будут демонстрировать активный рост.

Лидером экспорта СПГ в настоящее время является Катар. Государство делит с Ираном крупнейшее в мире нефтегазовое шельфовое месторождение — Северное / Южный Парс. Запасы этого участка недр оцениваются в 28 трлн кубометров газа и 7 млрд тонн нефти.

Как отметил в беседе с RT гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев, Катар успешнее соседей разрабатывает свой участок месторождения, расположенный в территориальных водах. Иран ввёл в промышленную разработку лишь часть запасов Южного Парса, тогда как Катар построил для переработки добытого газа с конденсатом восемь заводов с ежегодной производственной мощностью каждого в 10 млн тонн газа.

Единственной катарской компанией — экспортёром газа с января этого года является «дочка» Qatar Petroleum — Qatargas. По данным компании, в 2017 году объём зарубежных поставок СПГ вырос до 77 млн тонн. Основным покупателем катарского СПГ выступает Великобритания.

Второе место по объёму экспорта СПГ в мире занимает Австралия. Интерфакс со ссылкой на австралийский Департамент промышленности, инноваций и науки сообщает, что в 2017 году Австралия экспортировала 56,9 млн тонн СПГ — это на треть больше показателей 2016 года.

Согласно статистике Федеральной таможенной службы, Россия в 2017 году экспортировала 24,4 млн кубометров СПГ, или 17,4 млн тонн, таким образом, за год рост составил 9,5%.

Глобальное соперничество

После стагнации в 2012—2016 годах резкий рост спроса на рынке СПГ стал сюрпризом для игроков отрасли.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2017 году Китай на 46% увеличил объёмы импорта СПГ в сравнении с 2016-м. Для защиты экологии КНР заморозила до 2020 года строительство новых угольных теплоэлектростанций. Альтернативой им стали газовые ТЭС. В результате спрос на СПГ со стороны Китая в последующие годы будет стабильно высоким, отмечают в МЭА. К 2030 году этот показатель может увеличиться до 46—62 млн тонн ежегодно.

Ещё одним крупным импортёром на рынке выступает Индия, которая, как и Китай, наращивает использование газа. Уровень прироста закупок СПГ к 2022 году может увеличиться на 15%. К 2030 году спрос может превысить китайский и достигнуть 52—67 млн тонн. Об этом говорится в аналитическом обзоре энергетического центра Московской школы управления «Сколково».

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В целом к 2040 году Китай и Индия суммарно обеспечат более четверти прироста мирового спроса на энергию, при этом потребление газа ежегодно будет увеличиваться на 1,6%, считают аналитики BP. По оценке нефтесервисной компании Baker Hughes, спрос на СПГ до 2040 года будет расти на 4—5% в год.

На этом фоне в отрасли резко обострилась конкуренция — о планах увеличить экспортные объёмы заявили большинство игроков рынка.

Для крупнейших мировых участников временным ориентиром являются 2022—2023 годы. К этому времени Катар планирует увеличить объёмы экспорта с 77 до 100 млн тонн в год. Для этого в 2017 году в стране был отменён мораторий на увеличение добычи газа на Северном месторождении.

Однако Австралия практически наступает на пятки лидеру — ранее правительство страны сообщило о планах достичь показателей Катара к июню 2019 года.

Игра на рынке

Россия также планирует нарастить свою долю на мировом рынке СПГ. По оценкам министра энергетики Александра Новака, к 2035 году страна может увеличить своё присутствие в отрасли до 15—20%.

По мнению опрошенных RT аналитиков, наиболее прочные позиции Россия занимает на европейском рынке. Основным конкурентным преимуществом страны является возможность транспортировки газа трубопроводным способом. Для большинства европейских государств американский СПГ не стал реальной альтернативой трубопроводным поставкам «Газпрома», считает директор по исследованиям Vygon consulting Мария Белова.

«Американский СПГ в первом квартале этого года обходился европейским покупателям дороже российского газа... Прошлогодний экспортный рекорд российского газового монополиста свидетельствует, что европейские покупатели предпочитают российское топливо. Однако на протяжении нескольких лет мы наблюдаем нарастающие усилия в попытках ограничить присутствие российского газа на рынке ЕС, включая поддержку экспансии СПГ из США», — отметила в разговоре с RT Белова.

Трубопроводная доставка сырья станет подспорьем России и на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, для покрытия спроса со стороны Китая. Другие азиатские потребители также могут увеличить спрос, однако работа с этими игроками не исключает потенциальных рисков.

«Надёжность новых покупателей стремительно снижается. У экспортёров уже не получится один раз законтрактовать газ на 20—25 лет — придётся очень быстро «бегать» по рынку в поисках клиентов на короткие контракты. Кроме того, необходимо будет больше заниматься трейдингом и даже инвестировать в создание спроса», — пояснила RT директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова.

В целом, по оценке энергоцентра «Сколково», к 2030 году Россия может выйти на экспортный показатель в 30—33 млн тонн. Однако при оптимистичном сценарии (высоких котировках на СПГ) ежегодные объёмы поставок могут вырасти до 62 млн тонн.