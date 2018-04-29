В «Новатэке» рассказали о сроках запуска третьей линии «Ямал СПГ»

ПАО «Новатэк» планирует запустить вторую технологическую линию завода «Ямал СПГ» в сентябре, третью — в декабре 2018 — январе 2019 года. Об этом сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон после встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

«Вторая линия уже находится в пусконаладочных работах, и мы планируем её запуск где-то в сентябре. И третья линия будет (запущена. — RT) где-то в декабре — январе. Пусконаладочные работы начнутся в конце года», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Михельсон добавил, что общая реальная производительность завода превысит проектную, однако, по его словам, точную цифру пока назвать нельзя.

«Только с уверенностью могу сказать, что те 5,5 млн т проектных, они будут выше. Опыт эксплуатации в зимний период показал более высокое значение. Сейчас посмотрим, как она будет работать при положительных температурах, и уже будем представлять, какая окончательно будет производительность», — добавил он.

В декабре 2017 года сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в погрузке первого танкера «Ямал СПГ».