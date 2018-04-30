Прямые поставки: завершено строительство морского участка первой нитки «Турецкого потока»

«Газпром» завершил укладку морского участка первой нитки «Турецкого потока». Теперь строителям необходимо закончить работы на береговых участках трубопровода. По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, «Турецкий поток» сыграет большую роль в укреплении энергетической безопасности Турции и Европы. По мнению экспертов, завершение строительства первой нитки — знаковое событие, которое демонстрирует эффективность концепции доставки газа напрямую потребителю.

Российская компания «Газпром» завершила строительство морской части первой нитки «Турецкого потока», сообщили в пресс-службе энергетического гиганта. Одновременно с прокладкой морских участков магистрального газопровода на северо-западе Турции, в районе города Кыйыкёй, идёт сооружение приёмного терминала.

«Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», — заявили в компании.

Сообщается, что проект «Турецкий поток» реализуется в соответствии с графиком.

«С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены. Судно Pioneering Spirit, согласно плану работ, продолжит глубоководную укладку второй нитки газопровода в третьем квартале 2018 года», — отметили в «Газпроме».

По информации компании, средняя скорость укладки трубы на глубоководье, которую ведёт крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, составила 4,3 км в день. При этом в феврале 2018 года специалистам дважды удалось проложить по 5,6 км в сутки и тем самым установить мировой рекорд скорости строительства морских газопроводов. Укладка первой из двух запланированных ниток заняла чуть меньше года. Труба диаметром 81 см и длиной более 930 км проложена по дну Чёрного моря на глубине около 2200 м.

«Реализация проекта «Турецкий поток» успешно продолжается. Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. Темп строительства — высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяжённости», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, строящийся газопровод несомненно сыграет большую роль в укреплении энергетической безопасности Турции и Европы.

Напомним, две нитки «Турецкого потока» мощностью по 15,75 млрд кубометров газа в год берут своё начало в Анапском районе Краснодарского края и пролегают по дну Чёрного моря на северо-запад Турции. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Ожидается, что первые поставки начнутся в конце 2019 года.

«Газпром» закончил строительство первой нитки газопровода «Турецкий поток»

«Реализуется концепция поставки газа напрямую потребителю»

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, завершение строительства морской части первой нитки «Турецкого потока» является знаковым событием, которое демонстрирует эффективность реализации принципа доставки газа напрямую потребителю.

«То, что достроена морская часть первой нитки «Турецкого потока», это действительно очень важная и знаковая вещь. «Газпром» показывает, что концепция поставки газа напрямую потребителю реализуется, это выгодно. Газоснабжение становится более надёжным», — отметил эксперт.

Собеседник RT напомнил, что в настоящий момент газ из России в Турцию идёт по двум маршрутам: напрямую по газопроводу «Голубой поток» через Чёрное море и по Трансбалканскому коридору — транзитом через территории Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии.

Также по теме «Договориться не удалось»: что будет с Киевом без российского газа «Газпром» направил в Стокгольмский арбитражный суд иск с просьбой расторгнуть договор с «Нафтогазом» на поставку российского голубого...

«Этот объём, который сейчас идёт транзитом через Украину, и предполагается перенаправить на первую нитку «Турецкого потока»... По сути, с 2019 года, а то и раньше Турция будет снабжаться газом напрямую, без стран-транзитёров. На территории Турции продолжение первой нитки будут строить уже сами турецкие компании, дальше всё зависит от них», — заявил Юшков.

По его словам, недалеко от места выхода на берег первой трубы «Турецкого потока» находится идущий через Украину газопровод, поэтому Анкаре предстоит построить совсем небольшой участок для их соединения.

«Вполне возможно, что объёмы будут загружены уже даже в 2018 году, строительных работ осталось не так много. Может пройти около 6 млрд кубов, но здесь вопросы к Турции. Будут ли они готовы принимать газ — здесь скорее юридические уже вопросы, а не технические», — отметил эксперт.

Юшков добавил, что вопрос дальнейшего маршрута второй ветки «Турецкого потока» пока обсуждается. Из Турции трубопровод планируется протянуть в Грецию, а затем — либо через Болгарию и Сербию в австрийский газовый хаб, либо в Италию.

Напомним, Турция является вторым по величине экспортным рынком «Газпрома» (в 2017 году компания экспортировала на турецкий рынок рекордные 29 млрд кубометров газа).

Также в понедельник, 30 апреля, стало известно, что в марте 2018 года Турция увеличила импорт энергоносителей на 13,8% (до $3,35 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. По данным Института статистики Турции, за первые три месяца 2018 года Турция импортировала минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки на $10,33 млрд. При этом именно Россия стала страной, составившей в марте максимальную долю турецкого импорта — $2,147 млрд. Второе место по этому показателю заняла Германия ($2,101 млрд), третье — Китай ($2,001 млрд), а четвёртое — Великобритания ($1,035 млрд).