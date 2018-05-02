«Решение абсолютно рыночное»: Европейский суд отклонил иск Украины по вопросу доступа России к газопроводу OPAL

Общий суд ЕС отклонил ходатайство «Нафтогаза» об аннулировании решения Еврокомиссии, по которому «Газпрому» разрешается увеличить использование мощностей газопровода OPAL. По мнению высшей инстанции Суда Евросоюза, иск украинской компании «неприемлем». По словам экспертов, принятое судом решение соответствует реалиям рынка и пойдёт на пользу Европе. Они также подчеркнули, что логика и прагматизм в Старом Свете берут верх над бюрократией.

Общий суд Евросоюза отклонил иск «Нафтогаза» к Еврокомиссии, в котором украинская компания требовала отменить решение от 28 октября 2016 года, разрешающее «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Европейского суда — высшей инстанции Суда ЕС, решения которого нельзя обжаловать.

«Решение Общего суда от 9 марта 2018 года — «Нафтогаз Украины» против Еврокомиссии — по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода OPAL от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования... Иск отклоняется как неприемлемый. Больше нет необходимости рассматривать заявления о вмешательстве», — говорится в документе.

Стоит отметить, что соответствующее решение было вынесено ещё 9 марта 2018 года, однако известно об этом стало только на днях.

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Напомним, в конце марта 2017 года «Нафтогаз» обратился в Европейский суд с требованием отменить решение Еврокомиссии, позволяющее «Газпрому» существенно нарастить использование мощностей OPAL (с 50 до 90%) и объёмы прокачки через магистральный газопровод «Северный поток».

По мнению руководства «Нафтогаза», принятие этого решения без консультаций с Украиной якобы нарушает одну из статей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства Евросоюза по договору к Энергетической хартии и Договору об учреждении Энергетического сообщества.

Тогда в компании заявили, что подобное решение, во-первых, не входит в полномочия Еврокомиссии, во-вторых, не способствует конкуренции, а в-третьих, создаёт угрозу внутренней безопасности Украины.

Еврокомиссия выразила удовлетворение тем фактом, что суд поддержал законность её решения по расширению доступа «Газпрома» к OPAL — крупнейшему газопроводу в северо-западной Европе. Одно из сухопутных продолжений «Северного потока», трубопровод диаметром 1400 мм имеет пропускную способность порядка 36 млрд кубометров природного газа в год — а это порядка трети потребности Германии в голубом топливе.

«Еврокомиссия идёт по нормальному пути развития взаимоотношений с «Газпромом»

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, OPAL долгое время был загружен не более чем на 50% от своей проектной мощности по требованию Еврокомиссии. Эксперт рассказал RT, что остальные 50% предназначались для других независимых игроков, однако их просто не могло появиться, поскольку OPAL — это продолжение «Северного потока» и газ по нему идёт от «Газпрома».

«Когда у Европы появилась потребность в дополнительном увеличении объёма поставок газа в зимний период, было принято это решение об увеличении возможности прокачки. При этом Украина подозревала, что тем самым объёмы прокачки через территорию страны снизятся. Но эта зима показала обратное: Европа увеличила потребление газа, закупала больше газа — и объёмы прокачки выросли и через территорию Украины, и через «Северный поток», — пояснил Пикин.

Собеседник RT добавил, что увеличение возможности транспортировки через «Северный поток» действительно представляет потенциальные риски для транзита через территорию Украины, поэтому Еврокомиссия ограничила «Газпром» 90% объёма прокачки через OPAL.

«Решение абсолютно рыночное, в пользу Европы. Оно несколько помогает «Газпрому», но он не становится монополистом на данном направлении», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник заявил, что решение Европейского суда было предсказуемым.

«Понятно, что иск отклонили. Мы видим реакцию Еврокомиссии — логика и прагматизм берут верх над бюрократическими предвзятостями. Как может простаивать абсолютно новая система, особенно в пик сезона? Был рекорд прокачки по OPAL в текущем году, в следующем году ситуация будет примерно схожей. Поэтому принимать политические решения по ограничениям рискованно. Поэтому Еврокомиссия идёт по нормальному пути развития взаимоотношений с «Газпромом», — отметил собеседник RT.

Напомним, что против решения Еврокомиссии об увеличении мощностей выступали власти Украины и Польши, по мнению которых расширение доступа «Газпрома» к OPAL создаёт риски для поставок между двумя странами.

В октябре 2017 года глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что дополнительные доходы компании от транзита газа в период временного ограничения работы газопровода OPAL составили около $300 млн.

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Вместе с тем в 2017 году загрузка газопровода «Северный поток» составила 93%. Согласно данным компании Nord Stream, по нему в Европу был поставлен 51 млрд кубометров газа.

«Это самый высокий показатель загрузки с момента ввода в эксплуатацию газотранспортной системы «Северный поток», — сообщили в компании.

При этом на фоне прагматичного подхода большинства европейских стран к вопросу энергетической безопасности (например, выдачи разрешений на строительство газопровода «Северный поток — 2» Германией и Финляндией) украинские и польские власти продолжают бороться против сооружения нового магистрального трубопровода.

В частности, неделю назад, 24 апреля, в Совете Европы прошёл организованный украинской стороной круглый стол под названием «Северный поток — 2» и российский газ: новые инструменты гибридной войны».

В то же время российские и ряд западных политиков и дипломатов методично объясняют, что «Северный поток — 2» является исключительно рыночно обоснованным проектом, направленным на обеспечение энергетической безопасности Старого Света на фоне роста европейских потребностей в энергоресурсах и сокращения собственной добычи газа.