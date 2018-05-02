«Решение абсолютно рыночное»: Европейский суд отклонил иск Украины по вопросу доступа России к газопроводу OPAL
- AFP
Общий суд Евросоюза отклонил иск «Нафтогаза» к Еврокомиссии, в котором украинская компания требовала отменить решение от 28 октября 2016 года, разрешающее «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Европейского суда — высшей инстанции Суда ЕС, решения которого нельзя обжаловать.
«Решение Общего суда от 9 марта 2018 года — «Нафтогаз Украины» против Еврокомиссии — по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода OPAL от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования... Иск отклоняется как неприемлемый. Больше нет необходимости рассматривать заявления о вмешательстве», — говорится в документе.
Стоит отметить, что соответствующее решение было вынесено ещё 9 марта 2018 года, однако известно об этом стало только на днях.
Напомним, в конце марта 2017 года «Нафтогаз» обратился в Европейский суд с требованием отменить решение Еврокомиссии, позволяющее «Газпрому» существенно нарастить использование мощностей OPAL (с 50 до 90%) и объёмы прокачки через магистральный газопровод «Северный поток».
По мнению руководства «Нафтогаза», принятие этого решения без консультаций с Украиной якобы нарушает одну из статей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства Евросоюза по договору к Энергетической хартии и Договору об учреждении Энергетического сообщества.
Тогда в компании заявили, что подобное решение, во-первых, не входит в полномочия Еврокомиссии, во-вторых, не способствует конкуренции, а в-третьих, создаёт угрозу внутренней безопасности Украины.
Еврокомиссия выразила удовлетворение тем фактом, что суд поддержал законность её решения по расширению доступа «Газпрома» к OPAL — крупнейшему газопроводу в северо-западной Европе. Одно из сухопутных продолжений «Северного потока», трубопровод диаметром 1400 мм имеет пропускную способность порядка 36 млрд кубометров природного газа в год — а это порядка трети потребности Германии в голубом топливе.
«Еврокомиссия идёт по нормальному пути развития взаимоотношений с «Газпромом»
По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, OPAL долгое время был загружен не более чем на 50% от своей проектной мощности по требованию Еврокомиссии. Эксперт рассказал RT, что остальные 50% предназначались для других независимых игроков, однако их просто не могло появиться, поскольку OPAL — это продолжение «Северного потока» и газ по нему идёт от «Газпрома».
«Когда у Европы появилась потребность в дополнительном увеличении объёма поставок газа в зимний период, было принято это решение об увеличении возможности прокачки. При этом Украина подозревала, что тем самым объёмы прокачки через территорию страны снизятся. Но эта зима показала обратное: Европа увеличила потребление газа, закупала больше газа — и объёмы прокачки выросли и через территорию Украины, и через «Северный поток», — пояснил Пикин.
Собеседник RT добавил, что увеличение возможности транспортировки через «Северный поток» действительно представляет потенциальные риски для транзита через территорию Украины, поэтому Еврокомиссия ограничила «Газпром» 90% объёма прокачки через OPAL.
«Решение абсолютно рыночное, в пользу Европы. Оно несколько помогает «Газпрому», но он не становится монополистом на данном направлении», — подчеркнул эксперт.
В свою очередь, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник заявил, что решение Европейского суда было предсказуемым.
«Понятно, что иск отклонили. Мы видим реакцию Еврокомиссии — логика и прагматизм берут верх над бюрократическими предвзятостями. Как может простаивать абсолютно новая система, особенно в пик сезона? Был рекорд прокачки по OPAL в текущем году, в следующем году ситуация будет примерно схожей. Поэтому принимать политические решения по ограничениям рискованно. Поэтому Еврокомиссия идёт по нормальному пути развития взаимоотношений с «Газпромом», — отметил собеседник RT.
Напомним, что против решения Еврокомиссии об увеличении мощностей выступали власти Украины и Польши, по мнению которых расширение доступа «Газпрома» к OPAL создаёт риски для поставок между двумя странами.
В октябре 2017 года глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что дополнительные доходы компании от транзита газа в период временного ограничения работы газопровода OPAL составили около $300 млн.
Вместе с тем в 2017 году загрузка газопровода «Северный поток» составила 93%. Согласно данным компании Nord Stream, по нему в Европу был поставлен 51 млрд кубометров газа.
«Это самый высокий показатель загрузки с момента ввода в эксплуатацию газотранспортной системы «Северный поток», — сообщили в компании.
При этом на фоне прагматичного подхода большинства европейских стран к вопросу энергетической безопасности (например, выдачи разрешений на строительство газопровода «Северный поток — 2» Германией и Финляндией) украинские и польские власти продолжают бороться против сооружения нового магистрального трубопровода.
В частности, неделю назад, 24 апреля, в Совете Европы прошёл организованный украинской стороной круглый стол под названием «Северный поток — 2» и российский газ: новые инструменты гибридной войны».
В то же время российские и ряд западных политиков и дипломатов методично объясняют, что «Северный поток — 2» является исключительно рыночно обоснованным проектом, направленным на обеспечение энергетической безопасности Старого Света на фоне роста европейских потребностей в энергоресурсах и сокращения собственной добычи газа.