Посол США в ФРГ выразил обеспокоенность реализацией «Северного потока — 2»

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Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг критике реализацию проекта «Северный поток — 2».
Посол США в ФРГ выразил обеспокоенность реализацией «Северного потока — 2»
  • globallookpress.com

«Мы очень обеспокоены из-за проекта трубопровода. Речь идёт о российском влиянии», — заявил дипломат в интервью медиаконцерну Funke Mediengruppe.

По его словам, США тесно работают с европейцами, которые разделяют их обеспокоенность.

Гренелл добавил, что нынешняя стратегия строительства трубопровода «очень проблематична».

Ранее сообщалось, что немецкие экологи пытаются через суд сорвать строительство «Северного потока — 2».

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