Немецкие экологи пытаются через суд сорвать строительство «Северного потока — 2»

Союз защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) добивается судебного решения, чтобы предотвратить запланированное на 15 мая начало строительства газопровода «Северный поток — 2» на участке в Грайфсвальдском заливе.

Как передаёт Deutsche Welle, NABU запросило в Верховном административном суде Грайфсвальда промежуточное постановление, чтобы суд мог принять решение по иску ещё до 15 мая.

Немецкие экологи уверены, что сооружение газопровода нанесёт «непоправимый ущерб хрупкой экосистеме». Кроме того, по их мнению, строительство нового газопровода излишне, поскольку в Европе «недостаточно высокий спрос на российский газ».

3 мая в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания начались работы по строительству немецкого участка «Северного потока — 2».