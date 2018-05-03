В Германии началось строительство участка «Северного потока — 2»

В городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания начались работы по строительству немецкого участка «Северного потока — 2», передаёт Deutsche Welle со ссылкой на DPA.

Как сообщается, работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приёмной станции, а также здания техобслуживания начаты, несмотря на то что ещё не все страны одобрили строительство газопровода.

Помимо Германии, разрешение на строительство 1200-километрового газопровода дала Финляндия.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, во время которой затронул тему строительства газопровода «Северный поток — 2».