Порошенко и помощник госсекретаря США обсудили противодействие «Северному потоку — 2»

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Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, во время которой затронул тему строительства газопровода «Северный поток — 2».
Порошенко и помощник госсекретаря США обсудили противодействие «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Как заявили в пресс-службе главы государства, стороны скоординировали «шаги по противодействию строительству проекта «Северный поток — 2».

«Во время встречи были обсуждены ситуация с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании. Скоординированы подходы к реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил США за «твёрдую и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией».

«Подчёркнута важность предоставления Украине военной помощи и отмечено решение Вашингтона по поставкам оборонительных вооружений», — добавили в пресс-службе.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о недопустимости работы на украинской территории компаний из Европы, которые сотрудничают с проектом газопровода «Северный поток — 2».

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