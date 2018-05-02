Порошенко и помощник госсекретаря США обсудили противодействие «Северному потоку — 2»
- Reuters
Как заявили в пресс-службе главы государства, стороны скоординировали «шаги по противодействию строительству проекта «Северный поток — 2».
«Во время встречи были обсуждены ситуация с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании. Скоординированы подходы к реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе», — говорится в сообщении.
Безпекова ситуація на Донбасі – основна тема сьогоднішньої розмови з Помічником Державного секретаря США Вессом Мітчеллом.— Петро Порошенко (@poroshenko) 2 мая 2018 г.
У ході розмови скоординували підходи щодо реалізації ініціативи з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. pic.twitter.com/5is5OHDBn8
Отмечается, что Порошенко поблагодарил США за «твёрдую и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией».
«Подчёркнута важность предоставления Украине военной помощи и отмечено решение Вашингтона по поставкам оборонительных вооружений», — добавили в пресс-службе.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о недопустимости работы на украинской территории компаний из Европы, которые сотрудничают с проектом газопровода «Северный поток — 2».