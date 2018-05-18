Эксперт рассказал, почему Германии невыгодно отказываться от «Северного потока — 2»

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Германию, чтобы та отказалась от поддержки проекта «Северный поток — 2».

«Поскольку «Северный поток — 2» является российско-европейским проектом, то разговоры с немецким канцлером имеют такой же смысл, как разговор с любым другим чиновником в Германии… Надо понимать, что за национальным лидером стоят конкретные промышленно-финансовые группы, причём не только Германии, но и как минимум Австрии и Франции, участвующие в реализации этого проекта. Думаю, они с большим недоумением отнесутся к политическому будущему госпожи Меркель, если канцлер вдруг решит делать невнятные движения на тему отмены строительства газопровода», — сказал он.

Фролов также подчеркнул, что в «Северном потоке — 2» сосредоточены экономические интересы Европы.

«Есть объективные факторы: это, во-первых, надёжность поставок, поскольку северный коридор более надёжен, чем украинский маршрут. Во-вторых, прямой экономический интерес — получение денег за транзит газа. Конкретно для Германии есть ещё один фактор, так как после реализации «Северного потока — 2» она становится крупнейшей газораспределительной страной в Европе» — подытожил эксперт.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Трамп давит на Германию для срыва строительства газопровода «Северный поток — 2».