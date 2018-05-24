Эксперт оценил заявление Помпео о противодействии «Северному потоку — 2»

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о противодействии строительству газопровода «Северный поток — 2».

Как считает эксперт, по сути американская сторона предлагает Европе покупать газ не у России, а у США, причём по более высокой стоимости.

«И вот выбор между такими вариантами, никакого альтернативного газа с Востока, кроме как из России, в Европу прийти не может», — добавил он.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал в разговоре с RT слова Помпео.

18 мая президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в беседе с ФАН оценил позицию США по строительству «Северного потока — 2».

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